Die Szenarien: Was passiert mit Gaza nach dem Krieg?

Ein israelischer Soldat ordnet Artilleriegranaten in einer Stellung nahe der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels.

Rauchschwaden nach einem israelischen Angriff in Rafah im südlichen Gazastreifen am 6. November während der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Bewegung. Auf beiden Seiten sind seit dem 7. Oktober Tausende Menschen ums Leben gekommen.

Menschen fliehen nach israelischen Luftangriffen auf ein Viertel im Flüchtlingslager al-Maghazi im zentralen Gazastreifen am 6. November 2023.

Seit den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober hat Israel den Kriegszustand ausgerufen.

Der israelischen Armee dürfte es kaum gelingen, die Hamas vollends zu besiegen: Sie hat in Gaza nicht nur militärisch grosse Vorteile, sondern ist auch sozial stark in der Gesellschaft verwurzelt (sie betreibt Schulen, Spitäler etc). Dennoch schliessen Beobachter dieses Szenario weitgehend aus, zumal es keine Stabilität bietet und neue Gewalt nach sich ziehen dürfte. Gaza wäre vom Westjordanland abgetrennt – und eine Zweistaatenregelung, wie sie die USA wollen, würde definitiv unmöglich.



2. Neue Nakba: Vertreibung der Palästinenser aus Gaza