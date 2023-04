Linksextreme Chaoten: «Die Szene ist und bleibt gefährlich»

Eine unbewilligte Demo an der Langstrasse artete am Samstagabend in Scharmützeln mit der Polizei und viel Zerstörung aus ( 20 Minuten berichtete ).

Was wollen die Krawallmacher?

Laut Dirk Baier, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, steht die Demonstration am Samstagabend wahrscheinlich noch immer in einem Bezug zur Räumung des Koch-Areals in Zürich: «Die Linksextremen wollen zeigen, dass sie dies nicht ohne Weiteres hinnehmen. Sie wollen Widerstand leisten gegen das aus ihrer Sicht repressive System.» Solche Gewaltausschreitungen am Samstag seien dabei gezielt geplant: «Wenn sich zahlreiche Linksextreme schwarz vermummt auf die Strasse begeben, geht es nicht darum, friedlich zu demonstrieren», sagt Baier. Diese Form der Gewalt, die zuallererst die Polizistinnen und Polizisten trifft, sei dabei völlig inakzeptabel.