Brutaler Raubüberfall auf Familie – «Die Täter wussten sicher, dass es in dem Haus etwas zu holen gibt»

Drei maskierte Männer haben in Oberengstringen ZH eine Familie in ihrem Haus überfallen. Nachbarin Liliana Dragicevic fühlt sich seitdem unsicher.

Im eigenen Haus gefesselt und ausgeraubt: Drei maskierte Männer haben am Montag in Oberengstringen ZH eine Familie brutal überfallen. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Täter sind flüchtig. Dirk Baier, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), ordnet die Tat für 20 Minuten ein.

Herr Baier, was sagen Sie zum Vorfall?

Das ist ein höchst ungewöhnlicher Vorfall. Ein vergleichbarer Fall ist mir aktuell nicht bekannt. Gewöhnlich versuchen Einbrecher den Kontakt mit den Bewohnenden zu vermeiden, weshalb sie einbrechen, wenn diese ausser Haus sind. Dass die Einbrecher klingeln und die Bewohnenden fesseln, ist ein völlig untypisches Vorgehen. Es muss sich um Täter handeln, die einerseits eine geringe Hemmschwelle haben, eine solch durchaus als brutal zu bezeichnende Tat auszuführen. Andererseits muss das ganze Vorgehen auch gut geplant gewesen sein, ist also nicht spontan passiert. Alles in allem hat es damit den Anschein, dass es sich um eine Art professionelle Bande handelt.

Wurde das Haus der Familie gezielt ausgewählt?

Stellen Sie eine Zunahme solcher Fälle fest?

Zu solchen Fällen gibt es meines Wissens nach keine Statistiken. Wenn wir die Statistiken zu Wohnungseinbrüchen betrachten, können wir für die letzten zehn Jahre eine sehr positive Entwicklung feststellen, die Zahlen haben sich hier mehr als halbiert. Dennoch betrachte ich die Zukunft in diesem Deliktsbereich mit Sorge. Wir wissen, dass Wohnungseinbrüche auch von professionellen Banden aus dem Ausland verübt werden. In einigen Ländern hat die Pandemie grössere ökonomische Verwerfungen hinterlassen als in der Schweiz. Dies könnte zur Folge haben, dass mehr Menschen bereit sind, die Schweiz, aber auch andere wohlhabende westeuropäische Länder, mit dem Zweck des Einbruchs in Haushalte aufzusuchen.