Pandemie schwächt sich ab : Die Tage ohne Corona-Todesfälle häufen sich

Null Corona-Todesfälle: Der Taskforce-Chef spricht von einem «Meilenstein». Auch auf den Intensivstationen liegen weniger Covid-Patientinnen und -Patienten.

1 / 3 Die «hochwirksame Impfung» zeigt gemäss dem Chef der wissenschaftlichen Corona-Taskforce Wirkung: Impfzentrum in der Messehalle Zürich. (Archivbild) 20min/Marco Zangger Mehrere Tage hat das Bundesamt für Gesundheit keine Todesopfer mehr vermeldet. 20min/Marco Zangger «Je mehr Menschen sich impfen lassen und je schneller wir uns impfen, umso schneller werden wir diese Krise hinter uns lassen können»: Impfstoff von Pfizer-BioNTech. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Immer häufiger vermeldet das Bundesamt für Gesundheit keine Todesopfer.

Das ist letztmals im Oktober vorgekommen.

Der Chef der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes, Martin Ackermann, spricht von einem «Meilenstein».

Jüngst hat das Bundesamt für Gesundheit an mehreren Tagen keine Todesopfer vermeldet. Davor war das letztmals Anfang Oktober vorgekommen, ehe die zweite Welle das Land erfasste. «Es ist ein Meilenstein, dass wir aktuell erstmals seit Herbst Tage ohne Corona-Todesopfer haben», sagt Martin Ackermann, Chef der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes, gegenüber der «SonntagsZeitung». Ein wichtiger Grund dafür sei die schnelle Entwicklung einer «hochwirksamen Impfung» gewesen. «Je mehr Menschen sich impfen lassen und je schneller wir uns impfen, umso schneller werden wir diese Krise hinter uns lassen können.»

Zudem befinden sich schweizweit immer weniger Corona-P atientinnen und -P atienten in Spitalpflege, auch auf den Intensivstationen geht deren Zahl zurück, wie die offiziellen Statistiken zeigen. «Die Situation insgesamt ist nicht mehr so schlimm wie vor ein paar Monaten», sagt Peter Steiger, stellvertretender Direktor des Instituts für Intensivmedizin am Universitätsspital Zürich. Auch am Berner Inselspital hat sich die Corona-Situation spürbar entspannt.

Vereinzelt verstarben täglich über 100 Menschen

Angefangen hat es am 12. Mai. Dies war der erste Tag im Jahr 2021, an dem kein einziger Mensch in der Schweiz aufgrund einer Corona-Infektion verstarb, wie die Zeitung weiter schreibt. Zuvor war dies letztmals Anfang Oktober vorgekommen, wie die BAG-Statistik zeigt. Danach überrollte die zweite Welle das Land mit vielen schwarzen Tagen, an denen 80, 90 und vereinzelt sogar über 100 Menschen starben. Damals überschritt die Schweiz die traurige Marke von 10’000 Corona-Toten.

Die Schweiz befindet sich laut der «SonntagsZeitung» mittlerweile sogar in einer Phase, in der jede Woche in der Altersgruppe der über 65-Jährigen weniger Menschen sterben, als aufgrund der Statistik zu erwarten wäre. Diese Periode hat bereits im Februar begonnen und seither nicht aufgehört. Eine so lange und so ausgeprägte Untersterblichkeit hat es seit Jahren nicht mehr gegeben.