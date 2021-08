Taliban auf dem Vormarsch - «Die Taliban dringen auch in private Häuser ein»

Thomas Ruttig forscht seit 35 Jahren zu Afghanistan

Zur Person

Thomas Ruttig ist Co-Direktor des Thinktanks Afghanistan Analysts Network mit Sitz in Kabul und in Berlin. Ruttig hat mehr als 13 Jahre in Afghanistan gelebt, unter anderem als Leiter des Uno-Büros in Kabul und als Mitarbeiter des diplomatischen Dienstes. Er forscht seit 30 Jahren über Afghanistan und Zentralasien.