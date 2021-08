Machtübernahme in Afghanistan - «Die Taliban werden die Scharia wieder einführen»

Obwohl die afghanische Armee den Taliban überlegen sei, sei ihr Kampfeswille klein, so Gysling: Viele Soldaten hätten in den letzten Wochen gar keinen Sold bekommen.

Laut Experte Erich Gysling dürften keine westlichen Truppen mehr in das Land zurückkehren.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul überschlagen sich die Ereignisse . Die Taliban fordern eine bedingungslose Kapitulation der Regierung. Es sollen schon erste Verhandlungen im Gang sein.

Herr Gysling, die afghanische Regierung hat eine «friedliche Machtübergabe» an die Taliban angekündigt. Was bedeutet das?

Im Klartext ist das eine Kapitulation. Die geplante Übergangsregierung ist eine Farce, in ein paar Wochen werden die Taliban auch dort die Kontrolle übernehmen.

Wie konnten die Taliban so schnell vorrücken?

Eigentlich ist die afghanische Armee den Taliban militärisch überlegen. Der Kampfeswille ist aber klein: Viele Soldaten bekamen in den letzten Wochen zum Beispiel gar keinen Sold. Ihre Loyalität gegenüber der jetzigen Regierung ist sehr niedrig.

Die Korruption im Land ist gigantisch. Es ist umgerechnet rund eine Billion Franken an Aufbauhilfe bezahlt worden. Davon kam aber nur sehr wenig bei der Bevölkerung an: 72 Prozent der Afghaninnen und Afghanen leben in Armut.