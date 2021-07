Zweiter Titel in Serie : Die Tampa Bay Lightning verteidigen ihren Stanley Cup

Das Team aus Florida entscheidet die Finalserie gegen die Montreal Canadiens dank eines 1:0-Heimsieges 4:1 und holen erneut den Titel.

1 / 8 Die Tampa Bay Lightning haben es geschafft: Sie sind erneut Champion. AFP Nach Ertönen der Schlusssirene gab es kein Halten mehr. AFP Das Team aus Florida feierte gemeinsam, wie es Tradition hat bei Eishockey-Teams. AFP

Darum gehts Die Tampa Bay Lightning haben den Stanley Cup gewonnen.

Sie gewannen Spiel 5 1:0 und die Finalserie damit 4:1.

Es ist der zweite NHL-Titel für das Team aus Florida hintereinander.

Die Lightning feiern damit den dritten Meistertitel in der Vereinsgeschichte.

Kanada wartet weiter auf einen einheimischen Sieg seit 28 Jahren.

Die Tampa Bay Lightning haben den Stanley Cup gewonnen und damit ihren Titel in der NHL verteidigt. Das Eishockey-Team aus Florida gewann am Mittwochabend sein Heimspiel gegen die Montreal Canadiens 1:0 und holte damit den notwendigen vierten Sieg in der Finalserie. Die Canadiens gewannen einzig Spiel vier. Das einzige Tor in Tampa erzielte Ross Colton im zweiten Drittel.

«Es ist unglaublich. Das ist so ein Klischee, aber es gibt keine Worte», sagte Lightning-Captain Steven Stamkos dem TV-Sender NBC vor der Pokalübergabe. «Es ist grossartig.» Den Pokal für den wertvollsten Spieler der Finalserie übergab NHL-Boss Gary Bettmann an Lightning-Torwart Andrej Wassilewski.

Seit Einführung der Gehaltsobergrenze in der National Hockey League 2005 haben nur die Pittsburgh Penguins in den Jahren 2016 und 2017 den Stanley Cup in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewonnen. Für die Lightning ist es der insgesamt dritte Titel ihrer Geschichte.

Die Canadiens konnten die 28 Jahre lange Durststrecke kanadischer Teams dagegen trotz des Aufbäumens in Spiel vier nicht beenden. Seit der NHL-Rekordmeister 1993 den letzten von 24 Finalsiegen holte, hat keine Mannschaft aus dem Mutterland des Eishockeys mehr den Stanley Cup in die Höhe gereckt. Beim ersten Sieg in den Finals um eine der geschichtsträchtigsten Trophäen in der Welt des Sports, 1916, gab es die Liga noch gar nicht.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!