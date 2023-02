Handball-Star Andy Schmid bald Nati-Coach: «Tasche muss ich noch selber tragen»

1 / 7 Nati-Trainer ab 2024: Andy Schmid (m.) stellte sich am Mittwoch in Luzern den Medien. SHV Andy Schmid übernimmt 2024 die Schweizer Nati. Handball Schweiz Schmid (r.) wird damit Nachfolger des aktuellen Nati-Coaches Michael Suter. freshfocus

Darum gehts Handball-Superstar Andy Schmid übernimmt im Sommer 2024 die Schweizer Nati.

Am Mittwoch wurde der noch aktive Profi von Kriens-Luzern den Medien vorgestellt.

Der 39-Jährige erklärt, was seine Ziele sind und wie er diese erreichen will.

Er ist der zweitbeste Torschütze der Nati-Geschichte, trägt die Rückennummer 2 und läutete am 22.2. seine zweite Karriere ein: Andy Schmid, einer der grössten Handball-Spieler der Geschichte, wird ab Sommer 2024 die Auswahl des Schweizerischen Handball-Verbandes (SHV) trainieren. «Meine Mutter hatte mich auf das spezielle Datum aufmerksam gemacht», meint er der 39-Jährige schmunzelnd, als er sich am Mittwochnachmittag in seiner geliebten Heimat Luzern den Medien stellte. Spätestens dann seien für den mehrfachen Bundesliga-MVP sämtliche Zweifel an dem grossen Schritt verflogen gewesen.

«Jede Entscheidung im Spitzensport birgt ihre Risiken», ordnet er ein, nun aber war die Chance da, für sein Land die Nationalmannschaft zu übernehmen. Dies sei wahrscheinlich sogar einfacher, als zunächst in einem Club die Trainerrolle einzunehmen. Aber eines ist für Schmid klar: «Ich werde als Nati-Coach meine Fehler machen.» Es sei schlicht unrealistisch, auf Anhieb alles richtig zu machen. Die Trainerausbildung, in der er schon weit fortgeschritten sei, werde er bis dann allerdings abgeschlossen haben.

«Suter war Grund für meine Rückkehr»

In der Zwischenzeit steht für den zweifachen Familienvater neben Berufstrainerausbildung in Magglingen der Liga-Alltag mit Kriens-Luzern auf dem Programm – und natürlich seine Aufgabe als Spieler in der Nati, wo er Ikone, Routinier und Leistungsträger zugleich ist. «Die Tasche muss ich trotz allem selbst tragen», lacht er, «auch wenn ich schon bald der Chef sein werde». Er betont, wie die SHV-Auswahl unter dem jetzigen Trainer Michael Suter sehr professionell funktioniere. Schmid: «Michi Suter und eine professionelle Haltung sind der Grund, weshalb ich 2018 überhaupt in die Nati zurückgekehrt bin.»

Ausgerechnet den 48-jährigen Suter löst Schmid nun als Nati-Trainer ab. Ein Grund für dicke Luft? «Überhaupt nicht», so Schmid. Das Verhältnis sei freundschaftlich und die Zusammenarbeit werde auch bis 2024 gut bleiben. Dies untermauert auch Zentralpräsident Pascal Jenny: «Die Lösung hat sich während der vergangenen eineinhalb Jahre entwickelt und wird von allen Beteiligten getragen.» Man wollte die Ikone Andy Schmid früh anbinden und seine Leistungen als Grundlage für weitere Erfolge nehmen.

Nicht nur sportlicher soll Erfolg her

Danach beginnt ein neues Nati-Zeitalter, in dem Schmid vorerst bis und mit EM 2028 die Zügel in der Hand halten wird. Die Ziele sind klar: «Den Sport weiterbringen, in der Romandie endlich eine Handball-Euphorie kultivieren und mit Bodenständigkeit ein Nationalteam aufbauen, das 2028 die Leute begeistern kann», listet Schmid auf. Aus der Warte des Verbands, wie Jenny ergänzt, klingt es ähnlich: «Mehr Lizenzen, mehr Einnahmen, mehr Einfluss.»

Erreichen will dies Aushängeschild Schmid vor allem mit starker Kommunikation. «Man muss die Leute ins Boot holen können», so der 202-fache Nationalspieler (1019 Tore). Und natürlich sei ein kleines bisschen Fachwissen auch nicht schlecht, meint er einmal mehr etwas ironisch. Was das betrifft, ist er wohl trotz Nummer 2 auf dem Rücken schon heute die Nummer 1 im Land – und ab Sommer 2024 dann auch offiziell.

