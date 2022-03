Ehepaar vor Obergericht – «Die Tat war perfid und heimtückisch»

1 / 2 Vor dem Obergericht steht am Montag und Dienstag ein Ehepaar aus Kosovo wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung. 20min/hoh Das Bezirksgericht Zürich hat die Frau wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu achteinhalb Jahren verurteilt. 20min/hoh

Darum gehts Eine Kosovarin soll ihrem Ehemann einen Gifttrank aus Schlafmitteln verabreicht haben.

Der Ehemann wird beschuldigt, die Frau geschlagen und vergewaltigt zu haben.

Das Urteil wird am Dienstag gefällt.

Die heute 55-jährige Ehefrau soll versucht haben, im April 2018 ihren fünf Jahre jüngeren Mann mit einem Gifttrank aus Schlafmedikamenten umzubringen. Weil der Mann jedoch nur in einen Tiefschlaf fiel und am nächsten Morgen immer noch am Leben war, legte sie laut Anklageschrift dem Schlafenden ein Ladekabel um den Hals und zog kräftig zu. Die tödliche Strangulation misslang einzig, weil die Kinder des Paares intervenierten.

Am heutigen Prozess verweigerte die Pflegeassistentin und vierfache Mutter die Aussagen. Der Staatsanwalt verlangte wegen versuchten Mordes und Betrugs eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren und eine Landesverweisung von 15 Jahren. «Die Tat war perfid und heimtückisch. Die Ehefrau war eifersüchtig und wollte sich rächen.» Denn der Mann habe seine Freundin in Kosovo heiraten wollen. Zudem befürchtete die Ehefrau bei einer Scheidung grosse finanzielle Verluste.

Demgegenüber forderte die Verteidigerin der Frau einen Freispruch und eine Genugtuung für die bereits vierjährige Haft. «Sie hat ihm die Schlafmittel verabreicht, um von ihm in der Nacht Ruhe zu haben.» Sie habe ihn nicht töten wollen. Es sei auch unklar, wie viele Medikamente dem Mann verabreicht wurden. Am nächsten Morgen habe er die Frau zu sich gerufen, angegriffen und an der Gurgel gepackt. «Da hat sie nach dem Ladekabel gegriffen, um sich zu verteidigen», sagte die Anwältin. «Es war Notwehr.»

Hohe Schulden und Lohnpfändung

Auch der Mann ist angeklagt. Er soll seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Zürich vergewaltigt und geschlagen haben, was der Pflegeassistent verneinte. Er hat Sozialhilfeschulden von rund 230’000 Franken und sein Lohn wird gepfändet. Der Staatsanwalt verlangte wegen Vergewaltigung eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und eine zehnjährige Landesverweisung. «Die Tat war ein Massaker», sagte der Mann am Prozess. Er hasse seine inzwischen in der Scheidung befindliche Ehefrau nicht, aber verzeihen würde er ihr nie.

Für den Anwalt des Ehemanns ist sein Mandant unschuldig. Er forderte einen Freispruch. «Die Frau will ihren Mann nun ins Gefängnis bringen, nachdem sie gescheitert ist, ihn ins Grab zu bringen.» Ihre Aussagen seien im Verlauf der Untersuchung immer mehr verstärkt und dramatisiert worden. Der Anwalt sagt, dass die Frau um ihren Ehemann kämpfte und versucht habe, die Nebenbuhlerin in Kosovo mit einem Sexvideo eifersüchtig zu machen. Als das nicht klappte, habe sie ihn der Vergewaltigung bezichtigt. «Das ist erstunken und erlogen», so der Anwalt.