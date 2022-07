Sexualdelikt in Basel: «Die Taten in Basel folgen einem traurigen Trend der letzten Jahre»

Am Unteren Rheinweg zwischen Leuengasse und Oetlingerstrasse wurde eine Teenagerin am Freitagabend Opfer eines Sexualdelikts.

Schon vergangenen Sonntagabend kam es in Basel zu einer ähnlichen Tat. Ebenfalls ein Sexualdelikt, begangen von jungen Männern im öffentlichen Raum. In beiden Fällen werden Tatverdächtige mit Migrationshintergrund Herkunft gesucht. Spielt die Herkunft bei solchen Delikten eine Rolle?

Es handelt sich in jedem Fall nicht um eine alltägliche Tat. Vergewaltigungen sind gesamtschweizerisch betrachtet ein eher seltenes Delikt; in der Kriminalstatistik des Jahres 2021 werden etwa 750 solche Straftaten ausgewiesen. Zudem handelt es sich dabei meist nicht um Vergewaltigungen im öffentlichen Raum durch fremde Personen, sondern eher um Delikte zwischen sich bekannten Personen beziehungsweise auch um Delikte im Bereich häusliche Gewalt. Von daher ist es schon überraschend, dass jetzt innerhalb kurzer Zeit in einer Stadt zwei solche Delikte stattgefunden haben. Zugleich gilt leider auch, dass wir in den letzten Jahren einen Anstieg im Bereich der Vergewaltigungen sehen, die Taten in Basel also einem traurigen Trend folgen: Wenn wir uns nur die Altersgruppe der 15 bis 24-Jährigen betrachten, hat sich die Anzahl Beschuldigter in wenigen Jahren von 108 im Jahr 2015 auf letztes Jahr 212 verdoppelt.

Das ist eine gute Frage, die ich nicht gut beantworten kann. Einerseits ist es zweifellos so, dass die Gesellschaft in den letzten Jahren noch sensibler für sexuelle Gewaltdelikte geworden ist, weshalb Täter auch häufiger angezeigt werden. Allerdings scheint mir eine Verdoppelung der Zahlen nicht allein mit einer erhöhtem Anzeigebereitschaft begründbar zu sein; anscheinend sind junge Männer – Vergewaltigungen entsprechend des Gesetzes können nur von Männern verübt werden – heute auch häufiger bereit, Vergewaltigungen auszuüben. Inwieweit sich dies unter anderem mit falschen Vorstellungen von Männlichkeit oder medialen Vorbildern erklären lässt, ist derzeit noch unklar.

Da gibt es verschiedene Erklärungen: Ein Täter kann sein Opfer beispielsweise mittels KO-Tropfen ruhig stellen, so dass es nicht um Hilfe schreien kann. Zudem gibt es Opfer, die in solch einer Angriffssituation wie «einfrieren», das heisst, nichts tun können und sich daher auch nicht bemerkbar machen. Meist ist der Täter physisch auch deutlich überlegen, so dass es für die Frauen keine Chance gibt, sich zur Wehr zu setzen. Und gerade dann, wenn viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind, die Situation unübersichtlich wird, man weniger aufeinander Acht gibt, hat ein Täter einfacheres Spiel.

Es gibt keine Kultur, in der Vergewaltigungen erlaubt sind. Insofern gibt es auch keine Herkunftsgruppe, die allein aufgrund ihrer kulturellen Prägung mehr zur Vergewaltigungen neigt als andere Gruppen. Von den 212 im Jahr 2021 als Beschuldigte von Vergewaltigungen registrierten Personen hatten 125 eine Schweizer Staatsangehörigkeit, also 59 Prozent. Dieser Anteil liegt etwas niedriger als der Bevölkerungsanteil, insofern circa drei von vier jungen Menschen eine Schweizer Staatsangehörigkeit haben. Dies bedeutet erstens, dass eben auch Schweizer Männer als Beschuldigte in Erscheinung treten; zweitens sind Personen ohne Schweizer Staatsangehörigkeit zugleich bei den Beschuldigten überrepräsentiert. Warum dies der Fall ist, können wir nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Hier spielen aber zweifellos verschiedene Faktoren eine Rolle, so die soziale Situation, etwa schlechte Unterbringungsbedingungen oder geringes Einkommen, Kindheitserfahrungen wie das Aufwachsen mit Gewalt, Migrationserfahrungen, die zu traumatischen Belastungen führen, und auch Bilder von Männlichkeit, die mit Gewaltbereitschaft und Abwertung von Frauen einhergehen.