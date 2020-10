Vitiligo«Die Tattoos helfen mir, mit meiner Krankheit umzugehen»

« Sie ist nicht heilbar und kann sich im Laufe des Lebens langsam immer weiter ausbreiten. Es könnte also sein, dass ich irgendwann ganz weiss bin », sagt Nathalie.

Mit 16 Jahren wurde die junge Frau mit Vitiligo, der Weissfleckenkrankheit, diagnostiziert: «Angefangen hat es mit einem Zweifränkler-grossen Fleck am Bauch, aber die Krankheit breitet sich aus», sagt Nathalie.

Nathalie, was ist an dir besonders?

Ich habe seit meinem 16. Lebensjahr Vitiligo (Weissfleckenkrankheit). Man kennt die Krankheit zum Beispiel durch das Model Winnie Harlow. Sie ist nicht heilbar und kann sich im Laufe des Lebens langsam immer weiter ausbreiten. Es könnte also sein, dass ich irgendwann ganz weiss bin.

Vitiligo, auch Weissfleckenkrankheit oder Scheckhaut genannt, ist eine chronische, nicht ansteckende Hauterkrankung, die etwa 0,5 bis 2 % der Weltbevölkerung betrifft. Typisch sind Pigmentstörungen in Form weisser, pigmentfreier Hautflecken, die sich langsam ausweiten können, aber nicht unbedingt müssen.

Was ist Vitiligo?

Wie bist du mit der Diagnose umgegangen?

Anfangs war es schon schlimm. Ich bin Kosmetikerin und das perfekte Erscheinungsbild, die perfekte Haut war mir sehr wichtig. Ich hatte aber auch ständig Angst, dass neue Flecken kommen würden. Angefangen hat es mit einem Zweif ränkler-grossen Fleck am Bauch, aber die Krankheit breitet sich aus. Ich habe mich anfangs versteckt, habe die Flecken , so gut es ging , mit Make- u p abgedeckt. Im Winter war das noch eine Option, aber im Sommer, wenn die «normale» Haut dann auch noch brauner wurde, haben die weissen Stellen richtig geleuchtet.

Wurdest du gehänselt oder angestarrt?

Nicht direkt gehänselt, aber angestarrt auf jeden Fall. Anfangs war es für mein Selbstbewusstsein eine harte Probe, wenn ich die Blicke von Fremden gespürt habe. Mir wäre es echt lieber gewesen, die Menschen hätten mich direkt gefragt, was ich da habe.

Wie geht es dir heute?

Irgendwann wurde es mir zu blöd, die Flecken ständig abzudecken. Ich wusste, jetzt muss ich einfach lernen , damit zu leben. Ich werde auch weniger angestarrt, weil die Krankheit bekannter geworden ist. Am meisten «Probleme» habe ich heute mit der Sonne, ich verbrenne mich einfach wahnsinnig schnell. Ich trage immer Lichtschutzfaktor 80 im Gesicht und 50 am Körper. Trotzdem darf ich nicht zu lange in der Sonne sein. Aber daran gewöhnt man sich.