Brutaler Angriff im Zürcher Kreis 4 – «Die Teenager fragten mich, was mein Problem sei und schlugen zu»

Jugendgewalt in Zürich

Seit 2015 steigt im Kanton Zürich die Jugendgewalt an. Wie die Kantonspolizei Zürich a m Dienstag m itteilte, will man der Jugendkriminalität mit gezielten Massnahmen im Bereich der Prävention und Repression entgegengetreten. Für eine Präventionskampagne wurde unter anderem die Internetseite no-front.ch lanciert. Das Ziel ist, die Jugendlichen auf unkomplizierte Art und Weise für diverse Problematiken zu sensibilisieren. Zudem möchte man ihnen nützliche Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen vermitteln und mögliche Konsequenzen aufzeigen.

Auch die Oberjugendanwaltschaft teilte dieses Jahr mit, dass man dem kontinuierlichen Anstieg nun noch konsequenter begegnen will. Gewaltdelikte werde man künftig mit erhöhter Priorität behandeln. Zudem werden verschiedene Massnahmen wie Kontakt- und Rayonverbote oder Electronic Monitoring verstärkt geprüft. Laut der Opferberatung Zürich sollte in Notsituationen unbedingt die Polizei gerufen werden. Die Polizei sei dazu da, die betroffenen Personen in der akuten Situation zu schützen. Nach der konkreten Gewalterfahrung sei den Betroffenen dringend anzuraten, Hilfe anzunehmen und sich an eine Opferberatungsstelle zu wenden. Die Opferberatung Zürich bietet per anonymer Chat-Beratung ganz unkompliziert Unterstützung an. Von Montag bis Freitag zwischen 12 und 18 Uhr kann man mit ausgebildeten Fachleuten chatten. Zum Chat.