Sommerwetter in der Schweiz: Die Temperaturen steigen weiter an – bald wird die 30-Grad-Marke geknackt

Der Mai beschert der Schweiz bereits hochsommerliches Wetter – und die Temperaturen steigen weiter an. Heute Sonntag erreichen uns Höchstwerte zwischen 26 und 28 Grad. Die Schauer- und Gewitterneigung ist im Norden relativ tief. Im Süden und im Bündnerland ist sie allerdings erhöht – dort muss im Laufe des heutigen Nachmittags und Abends hie und da mit Platzregen, teils auch mit Blitz und Donner, gerechnet werden.



Kommende Woche erwartet uns sommerliches Wetter mit insgesamt weit überdurchschnittlichen Temperaturen, wie MeteoNews mitteilt. In der nächsten Woche steigen die Maxima wahrscheinlich jeden Tag auf 25 Grad oder höher. Damit werden wir Ende Woche im Mittelland bereits überdurchschnittlich viele Sommertage registriert haben. In Zürich oder Bern waren es im Mai bis jetzt nur zwei Sommertage. In Chur, Basel oder Locarno kamen bis jetzt drei Sommertage zusammen. Der Mai brachte bis Ende letztes Jahrhundert im Durchschnitt rund einen bis drei Sommertage im Norden.