BMW verunfallt in Füllinsdorf – Lenker auf Alkohol und Kokain

Am Mittwoch kurz nach vier Uhr morgens verunfallte in der Baselbieter Gemeinde Füllinsdorf ein 23-jähriger Lenker in seinem BMW. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, verlor er aus noch unklaren Gründen auf der Autobahn A22 von Basel her kommend in Fahrtrichtung Liestal in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Trotz Gegensteuer sei der BMW über den linksseitigen Fahrbahnrand geraten und mit der Mittelleitplanke kollidiert. 180 Meter nach der ersten Kollisionsstelle sei das Auto dann in Fahrtrichtung stehen geblieben.