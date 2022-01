Monstera Minima – «Die teuerste Pflanze wird aktuell für 17’000 Franken gehandelt»

Ja! Anfangs haben wir unsere Pflanzen sogar über Instagram verkauft. Das war unfassbar erfolgreich: Ende 2019 haben wir 50 bis 100 Pflanzen pro Monat verkauft, ein halbes Jahr später waren es über 1000. Inzwischen haben wir nicht nur einen richtigen Onlineshop, sondern auch ein eigenes Gewächshaus in einer Gärtnerei in Dietikon. Das war uns wichtig, weil wir die seltenen Pflanzen auch selbst züchten wollen. Das ist nachhaltiger, als sie um die ganze Welt zu schicken.

Einerseits gibt es bei seltenen Pflanzen das Risiko, dass an ihrem Herkunftsort Raubbau betrieben wird und die Pflanzen einfach reihenweise in freier Natur entnommen werden – das geht natürlich nicht. Andererseits gibt es diverse Einfuhrbestimmungen, die Pflanzen müssen gesund sein, frei von Schädlingen, und so weiter. Wenn man Pflanzen bei uns bestellt, kümmern wir uns um den Zoll. Das ist übrigens ein grosses Problem bei Anbietern wie Etsy oder Amazon: Dort ist oft unklar, wo die Pflanzen herkommen und richtig deklariert sind sie auch nicht.

Wer eine so teure Pflanze kauft, der weiss in der Regel, was er tut. Wir geben keine Garantie im dem Sinne, achten aber auf jeden Fall darauf, dass die Pflanze gesund ankommt: Wenn wir sie aus dem Ausland importieren, lassen wir sie in unserem Gewächshaus akklimatisieren und für den Versand verwenden wir spezielle Kartons. Wenn es nachts unter 0 Grad wird, verschicken wir keine Pflanzen mehr. Ich glaube übrigens nicht, dass man einen grünen Daumen für Pflanzen braucht – es braucht ein bisschen Erfahrung und Aufmerksamkeit, dann können das alle!