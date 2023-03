Textilbranche: So sollen Kleider hochwertig rezykliert werden

In der Schweiz fallen jährlich 50’000 Tonnen Alttextilien an. Nur ein kleiner Teil wird hochwertig rezykliert.

Umgekehrt fallen in der Schweiz jährlich 50'000 Tonnen Alttextilien an, in der EU waren es 2019 sogar fast sieben Millionen Tonnen. Doch nur gerade ein Prozent der Alttextilien wird laut der Europäischen Kommission in einem geschlossenen Kreislauf rezykliert. Der Rest landet im Downcycling, Abfall oder wird in Entwicklungsländer verfrachtet und vergraben.