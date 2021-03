Am ersten Eröffnungstag strömten 1000 Besucherinnen und Besucher in den Tierpark Dählhölzli

Etliche Wochen war es still in den Schweizer Zoos. Gestern durften sie die Türen wieder öffnen. Nicht alle Tiere reagierten auf die Wiedereröffnung gleich, sagt Bernd Schildger, Direktor des Berner Tierparks Dählhölzli: «Die Flamingos waren zunächst eher etwas Menschenscheu, die Seehunde hingegen waren total interessiert an den Zweibeinern, die endlich mal wieder zu Besuch waren.» Nach einigen Stunden sei jedoch bei allen Zoobewohner wieder Normalität eingekehrt: «Wir unterschätzen oft, wie anpassungsfähig Tiere sind.» Grundsätzlich könne er sagen, dass sich alle Tiere über die Rückkehr der Besucher gefreut hätten: «Das habe ich an ihrem Verhalten gesehen.»