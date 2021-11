So läuft die Fütterung im Zoo Zürich ab – «Die Tiger erhalten auch mal tote Kaninchen»

Mehrere Kühl- und Tiefkühlräume, ein Heu- und Strohlager, acht Silos und ein Sacklager: In der Futterküche des Zoo s Zürich wird jeden Tag Nahrung für die fast 400 Tierarten bereitgestellt.

Mit Arbeitsbeginn täglich um 5 Uhr gehören die Futtermeister zu den Frühaufstehern im Zoo Zürich. Sie stellen in der Futterküche die verschiedenen Futterrationen täglich frisch zusammen und liefern sie anschliessend im ganzen Zoo aus. In den Revieren sorgen dann die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, dass das Futter in die Anlagen zu den Tieren kommt.