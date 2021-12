Supermärkte gehen viral – Die Tiktok-Community feiert Aldi, Coop und Migros

Aldi Süd geht in Deutschland viral

In Deutschland feiert Aldi Süd den Advent auf Tiktok. Gleich 24 Influencer machen bei “Aldiventskalender” mit. Seit 1. Dezember und bis zum 24. Dezember posten Influencerinnen und Influencer täglich ihre Tiktok Videos. Jeder Influencer un d jede Influencerin d arf freiwillig entscheiden , was sie auf Tiktok posten.



« Den Creator:innen ganz bewusst kreative Freiheit zu geben, ist das wichtigste Erfolgsmerkmal von guter Kommunikation auf Tik t ok » , sagt Christoph Hauser, Director Customer Interaction bei Aldi Süd. Die Anzahl der Followerinnen und Follower auf d er Aldi Tiktok-Seite s teigt jeden Tag. Zudem hat Aldi auch Videos in Zusammenarbeit mit den Influencern Tim Schäcker und Bene Schulz von den «Elevator Boys» auf Tiktok gepostet. Der Aldi-Spot mit den Jungs sorge insbesondere bei Frauen für starke Begeisterung.