Die Videos würden seine Arbeit in keinster Weise tangieren.

Er versteht den Trubel um die Videos nicht und will sie nicht löschen.

Küssen, umarmen, gemeinsam tanzen und sich gegenseitig im Takt auf den Hintern schlagen – diese Aufnahmen des Zürcher Oberrichters Christoph Spiess sorgen derzeit für Schlagzeilen. Sie wurden auf dem Profil seiner Frau veröffentlicht. Der 62-jährige Richter wurde wegen den Videos ins Büro des Obergerichtspräsidenten zitiert . Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, habe man ihm in einem Gespräch nahegelegt, das Bildmaterial entfernen zu lassen. Doch er weigert sich, die Videos zu löschen.

Spiess versteht den Trubel um die Videos nicht, wie er auf Anfrage von 20 Minuten sagt. «Ich verstehe nicht, was daran aufsehenerregend ist.» Er erhalte fast ausschliesslich positive Rückmeldungen aus seinem Umfeld. Dass solche Videos seine Autorität in Frage stellen, glaubt er nicht. Er könne mit gutem Gewissen zu diesen Aufnahmen stehen. «Die Videos sind absolut harmlos und tangieren meine Arbeit in keinster Weise. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht.»