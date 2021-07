Angezähltes Wrack : Die Titanic verschwindet zum zweiten Mal – nun endgültig

Vor mehr als einem Jahrhundert sank die als unsinkbar geltende Titanic. Nun droht sie zum zweiten Mal zu verschwinden. Eine US-Firma will den Prozess dokumentieren.

Seit fast 110 Jahren liegt das Wrack der Titanic nun schon auf dem Grund des Ozeans vor Neufundland – noch, wie die Wissenschaftlerin Henrietta Mann sagt. Sie hat das Wrack des in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 gesunkenen Ozeanriesen jahrelang studiert. Die Forscherin geht davon aus, dass es in rund 30 Jahren ganz verschwunden sein könnte.

«Schicht um Schicht wird der Schaden grösser»

«Wenn eine Ebene am oberen Teil des Wracks zerfällt, fällt die Schicht auf die nächste darunter», erklärte Mann damals in einem Time-Interview. «Das wirkt sich auf die Ebenen darunter aus. Schicht um Schicht wird der Schaden grösser.» Tiefseeströmungen und das Meersalz tragen ihr Übriges dazu bei. «Das Wrack hat über 100 Jahre in starken Strömungen und Meerwasser dort unten gelegen, es geht also nicht darum, ob, sondern wann das Meer es vollständig verschlingen wird», sagte Tiefseeforscher Victor Vescovo, der gemeinsam mit Mann die Bakterien entdeckt hat, gegenüber dem Magazin.