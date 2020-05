Natascha Beller trauert auf Facebook

«Die Todesnachricht war ein enormer Schock»

Am Dienstag starb der Zürcher Bauunternehmer Walter Beller. Seine Tochter hat nun einen emotionalen Facebook-Post veröffentlicht.

Walter Beller und seine zweite Ehefrau Irina waren in den letzten Jahren regelmässig in der Boulevardpresse und in People-Sendungen zu Gast.

Letzten Dienstag starb Walter Beller überraschend im Alter von 71 Jahren. Gemäss Obduktion erlitt der Zürcher Bauunternehmer im Schlaf einen Herzstillstand. Auf Facebook hat nun seine Tochter Natascha Beller eine emotionale Nachricht veröffentlicht. «Die Todesnachricht meines Vaters war ein enormer Schock und ich bin unendlich tief traurig. Traurig darüber, ihn nie wieder zu sehen. Traurig darüber, dass er nicht mehr an meinem Leben teilhaben kann», schreibt die 38-Jährige am Sonntag. Doch besonders traurig mache sie, «dass er ihre Tochter nicht mehr kennen lernen wird».

Dabei hätte er sich so sehr darüber gefreut, bald Grosspapi zu werden, so die Regisseurin weiter. «Lieber Papi. Ich werde dich stets in meinem Herzen mit mir tragen und deiner Enkeltochter alle deine Lausbubengeschichten, von denen du so gerne erzählt hast, weiter erzählen.»

«Ich werde dich für immer vermissen»

Zum Schluss schreibt die 38-Jährige: « Ich danke Dir für alles, was du mir auf meinem Lebensweg mitgegeben hast und dass du immer für mich da warst. Ich werde dich für immer vermissen. Ruhe in Frieden. »

Regelmässig in der Boulevardpresse

Walter Beller und seine zweite Ehefrau Irina waren in den letzten Jahren regelmässig in der Boulevardpresse und in People-Sendungen zu Gast. Sie liebten es, ihren Reichtum vor laufenden Kameras zu verprassen. Und mit fragwürdigen Aussagen in der Öffentlichkeit zu provozieren. Was bei den vielen Klatsch-Schlagzeilen oft vergessen ging: Walter Beller hat sich seinen Reichtum hart erarbeitet.