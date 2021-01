Alexis lebte seit Januar 2020 mit ihrem Mann in Houston und arbeitete als Influencerin.

Die Polizei bestätigte, dass es sich bei der nackten Leiche, die in einem Gebüsch entdeckt wurde, um Alexis handelte.

US-Influencerin Alexis Sharkey (26) wurde am Ende November tot aufgefunden. Nun ist die Todesursache klar: Es war ein Gewaltverbrechen.

Via lokale und soziale Medien hatten Angehörige nach der Influencerin aus Houston gesucht.

Ende November wurde die unbekleidete Leiche von Influencerin Alexis Sharkey (26) in der Nähe einer Autobahn in Houston, Texas, gefunden. Ihr Tod gab den Ermittelnden Rätsel auf, da am Körper der Toten zunächst keine Spuren von Gewalteinwirkung gefunden werden konnten.