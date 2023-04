Unfall in Kerns: Töff-Fahrerin von Auto angefahren

Am Freitagabend fuhr in Kerns OW ein Autofahrer eine Töff-Fahrerin an. Dies teilte die Kantonspolizei Obwalden am Wochenende mit. Der 55-Jährige hatte demnach beim Linksabbiegen eine vortrittsberechtigte Töff-Fahrerin (16) übersehen und damit eine heftige seitlich-frontale Kollision verursacht.