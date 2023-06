Badi-Ärger: Das sagt die 20-Minuten-Community über Kinderlärm und Co.

In einer Bildstrecke erzählt die 20-Minuten-Community, was sie in der Badi nervt.

Schreiende Kinder, laute Musik oder Littering: Das Verhalten einiger Badigäste nervt die Community. In der Kommentarspalte machen viele ihrem Ärger Luft, darunter auch User KonjunktivdieneueWahrheit, der schreibt: «Als ob das Problem auf Badis beschränkt wäre. An den Ufern der Seen und Flüsse oder im Wald ist es kaum auszuhalten!» und ergänzt: «Alle reden von Kindern - die gehören in die Badi. Was mich stört, sind Erwachsene mit eigenem Grill, Musik und Picknick, deren Überreste dann liegen bleiben.»