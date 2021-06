Stadionshow im Juli 2022 - Die Toten Hosen feiern ihr 40-Jahr-Jubiläum im Zürcher Letzigrund

Weiter gehts mit Arenashow-Ankündigungen für nächstes Jahr: Nach Die Ärzte in Thun spielen nun Die Toten Hosen am Sonntag, 17. Juli 2022, im Zürcher Letzigrund-Stadion. Die Tickets dafür gibts ab kommenden Donnerstag, 10. Juli, um 17 Uhr zunächst exklusiv im Bandshop der Düsseldorfer zu kaufen. Zu einem späteren Zeitpunkt bekommst du auch bei Ticketcorner Konzertkarten.

Der Tourname «Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen» deutet es zurückhaltend an: Nächstes Jahr schnallen sich die Punkrocker die grosse 4-0 auf den Rücken. Und Anführer Campino feiert am 22. Juni 2022 seinen 60. Geburtstag – Fans dürfen also auf ein Doppeljubiläum anstossen.