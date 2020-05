Aktualisiert 24.04.2020 04:59

Enthüllungen in Biografie

Die Tränen des Mark Streit nach seinem Rücktritt

NHL-Pionier Mark Streit hat seine Biografie «Gegen alle Widerstände – mein Weg zum NHL-Star» veröffentlicht. Er gewährt darin auch sehr intime Einblicke.

von Marcel Allemann

1 / 9 Mark Streit mit Tochter Victoria und Frau Fabienne bei seiner Ehrung zum Abschluss seiner Karriere im Dezember 2017 am Spengler-Cup. Gian Ehrenzeller Das Cover von Mark Streits Biografie. Orell Füssli Auch in der Nationalmannschaft war Mark Streit fast zwei Jahrzehnte eine Schlüsselfigur. Keystone/Salvatore di Nolfi

Im Herbst 2017 ist die Karriere von Mark Streit zu Ende gegangen. Nach 12 Jahren und 820 Spielen in der National Hockey League (NHL), die ihn zum Pionier und Türöffner für nachfolgende Spieler in die beste Eishockey-Liga der Welt machten. Zweieinhalb Jahre noch seinem Rücktritt kommt nun die Biografie des 42-Jährigen in den Verkauf.

«Ich hatte es schon immer auf dem Radar, eines Tages eine Biografie zu veröffentlichen. Und während meiner Zeit in der NHL ist dieses Bedürfnis gewachsen, denn ich habe sehr viele interessante Geschichten erlebt», sagt Streit gegenüber 20 Minuten. Angefragt wurde er unmittelbar nach seinem Rücktritt vom Orell Füssli Verlag, danach nahm das Projekt Gestalt an.

Sherin Kneifl war schon die Autorin bei Köbi Kuhn

Den Part der Ghostwriterin übernahm Sherin Kneifl, die unter anderem bereits bei der Biografie des verstorbenen Ex-Fussball-Nationaltrainers Köbi Kuhn als Autorin tätig war. «Ich hatte bei ihr von Anfang an ein gutes Gefühl und wir entwickelten einen sehr guten Draht zueinander», so Streit.

Daraus ist ein sehr liebevoll gestaltetes Werk auf 240 Seiten entstanden, aufgegliedert in verschiedenste Bereiche seiner Karriere. Daneben ist beispielsweise ein Kapitel auch Streits zehn Geboten zum Erfolg gewidmet. Und neben vielen Fotos wurden unter anderem auch sein erster Spielervertrag auf Profiebene bei Fribourg und seine Ernährungspläne publiziert.

Auch verschiedene Weggefährten, von Ex-Nati-Trainer Ralph Krueger, über Andres Ambühl, bis zu Roman Josi und Nico Hischier kommen darin zu Wort. Eindrücklich ist etwa eine Passage seines langjährigen Freundes Mathias Seger, in der dieser erzählt, wie Streit bereits als 16-Jähriger Buch darüber geführt habe, was er in einem Spiel gut und was schlecht gemacht habe: «Welcher 16-Jährige macht das, wenn es nicht vom Coach gefordert wird?»

Es zeigt, wie sehr Streit es unbedingt schaffen wollte, seinen Traum leben zu können. Natürlich sind im Buch auch all die Widerstände, mit denen er zu kämpfen hatte, ein zentrales Thema. Etwa als er bei seinem ersten, wenig erfolgreichen Nordamerika-Abenteuer von den Utah Grizzlies (IHL) in die unterklassige East Coast Hockey League geschickt, seine Ausrüstung lieblos in einen Müllsack gesteckt und vor der Garderobe abgestellt wurde. Aber auch durch diesen Tiefpunkt liess sich der Berner nicht von seinem Weg abbringen.

«Manchmal habe ich plötzlich hemmungslos geweint»

Es gibt auch Kapitel, in denen Streit sehr intime Einblicke gewährt. Unter die Haut gehen seine Erzählungen, was er in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres durchmachen musste, als innert vier Monaten sowohl seine Mutter wie auch sein Vater verstarben. «Ich kann den Schmerz, die Trauer und die Ohnmacht nicht in Worte fassen», ist dazu von Streit zu lesen.

Emotional wird es in« Gegen alle Widerstände - mein Weg zum NHL-Star» auch, als die Eishockey-Karriere des Stanley-Cup-Siegers zu Ende ging. «Im ersten halben Jahr nach der Vertragsauflösung in Montreal hatte ich regelrechte Zusammenbrüche. Manchmal habe ich plötzlich hemmungslos geweint», beschreibt Streit in seinem Buch diese für ihn sehr schwierige Zeit.

«Ich musste schon bereit sein, einen gewissen Seelen-Striptease zu machen und solche Sachen preiszugeben. Das war auch mir selbst wichtig, denn sonst wäre es ja nicht echt», sagt Streit gegenüber 20 Minuten zu diesen spannenden Enthüllungen.

Halt fand der Familienmensch in solchen Momenten bei seinen Nächsten. Auch Streits Frau Fabienne kommt im Buch in einem Kapitel zu Wort und erzählt darin, wie alles zwischen ihnen begann, von ihrer Traumhochzeit und der Geburt ihrer beiden Kinder.

Vom perfekten Timing mitten in die Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat die Pläne zum Verkaufsstart der Biografie von Streit am 24. April über den Haufen geworfen. Eine Buch-Vernissage oder Lesungen sind aktuell nicht möglich und auch den Weg über die Ladentische des Buchhandels kann sein Werk derzeit wegen des Lockdowns nicht gehen.

«Das Timing für das Erscheinungsdatum des Buches wäre zwischen Playoff-Ende und der Eishockey-WM in der Schweiz perfekt gewesen. Natürlich ist es schade, dass es nun nicht so gekommen ist. Aber wir haben derzeit im Land grössere Probleme als dieses», sagt Streit.