Promis reagieren auf Afghanistan - «Die tragischen Zustände waren vorhersehbar und vermeidbar»

Das Mitgefühl für die Betroffenen des Konflikts in Afghanistan ist auch bei Prominenten gross. Aber auch Kritik an den westlichen Regierungen wird laut.

1 / 11 Seit Jahren teilt Enissa Amani (37) öffentlich ihre Meinung zum Konflikt in Afghanistan. Auch die aktuellen Geschehnisse thematisiert sie in ihrer Insta-Story. «Wenn die internationale Gemeinschaft nicht hilft, wird die Situation nur noch schlimmer werden!», schreibt die Komikerin unter anderem. Instagram/enissa_amani Sam Asghari (27), Partner des Popstars Britney Spears (39), äussert auf Instagram sein Mitgefühl mit den Betroffenen. Der im Iran geborene Personal Trainer teilte am Mittwoch einen Insta-Post einer anderen Person, in dem steht: «Liebe afghanische Kinder, es tut mir leid, dass ihr nicht die Kindheit bekommt, die ihr verdient.» Instagram/samasghari US-Schriftstellerin Amanda Gorman (23) pocht auf eine unverzügliche Aufnahme von geflüchteten Personen. In einem Tweet schreibt sie: «Heute ist der Tag, an dem wir die müden, armen und zusammengepferchten Massen zu uns nehmen müssen, die sich danach sehnen, frei atmen zu können.» Instagram/amandascgorman

Darum gehts Auf Social Media drücken zahlreiche Prominente ihr Mitgefühl mit den vom Konflikt in Afghanistan Betroffenen aus.

Komikerin Enissa Amani (37) kritisiert die Geldmengen, die für den Krieg eingesetzt wurden, während sich Prinz Harry (36) an Soldatinnen und Soldaten wendet.

Eine Zusammenfassung weiterer Statements von Prominenten gibt es in der Bildstrecke oben.

Pausenlos verbreiten sich über Social Media schockierende Eindrücke aus der afghanischen Hauptstadt Kabul, wo die Taliban die Macht übernommen haben. Gleichzeitig posten wohltätige Organisationen und Aktivistinnen und Aktivisten fleissig Informationen dazu, wie man in der aktuellen Situation aus der Ferne helfen kann.

Wieder einmal zeigt sich: Krisen lösen eine weltweite Welle der Bestürzung und des Mitgefühls aus, die online kundgetan wird. Und insbesondere von Prominenten wird erwartet, dass sie ihre Plattform positiv nutzen, bei ihren Fans Bewusstsein schaffen und Stellung beziehen.

Zahlreiche Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, machen dies aktuell. Allen voran Enissa Amani (37). «Die tragischen Zustände in Afghanistan waren absolut vorhersehbar und vermeidbar», schreibt die im Iran geborene und in Deutschland aufgewachsene Komikerin am Dienstagabend in ihrer Insta-Story. Amani kritisiert, dass in den letzten zwei Jahrzehnten «Milliarden von Dollar» für Kriegsführung ausgegeben wurden, statt in den Aufbau Afghanistans zu investieren.

Kritik an der USA

«Zivilisten gestorben, Soldaten gestorben. Alles nur, um mehr Macht zu demonstrieren, und den USA nach 9/11 an der Seite zu stehen, anstatt die Probleme an der Wurzel anzugehen», so Amani. Sie fordert: «Regierungen müssen jetzt jeden notwendigen Schritt unternehmen, um alle Afghan*innen, die in einer Bedrohungslage sind, zu schützen und aufzunehmen.»

Die von Amani indirekt angesprochene Rolle der USA thematisiert auf Social Media aktuell auch US-Schriftstellerin Amanda Gorman. Die 23-Jährige, die im Januar bei der Amtseinführung von Joe Biden (78) ein Gedicht vorgetragen hat, twitterte am Dienstag: «Während Afghanistan leidet, müssen wir in Amerika einen langen Blick auf den von uns verursachten Horror werfen.» Gorman fordert, dass die USA geflüchtete Personen willkommen heisst «und endlich zu dem Land wird, das es vorgibt zu sein».

Prinz Harry äussert sich indirekt

Während einige Promis klare Statements dazu abgeben, welche Schritte ihrer Meinung nach nun erforderlich sind, äussern viele momentan in erster Linie ihr Mitgefühl mit den Betroffenen in Afghanistan. Wie internationale Medien berichten, ist die Betroffenheit in der indischen Film- und Musikindustrie gross. «Meine Gebete und Gedanken sind bei den Leuten in Afghanistan», postet so zum Beispiel der Sänger Armaan Malik (26) auf Twitter. «Einfach nur herzzerbrechend», schreibt derweil Schauspielerin Alia Bhatt (28) zu einem Foto aus Kabul in ihrer Instagram-Story.

Auch Prinz Harry (36) äusserte sich zu den Geschehnissen. Er unterstützt die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten – darunter viele, die in Afghanistan dienten. Auf dem Twitter-Account der Invictus Games wurde in Harrys Namen ein Statement veröffentlicht. Darin wird zwar nicht konkret Stellung bezogen, doch es heisst: «Wir ermutigen alle im Invictus-Network und in der militärischen Community, aufeinander zuzugehen und sich gegenseitig zu unterstützen.»