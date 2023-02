Burnt Orange: Die Trendfarbe für Hochzeiten 2023 überrsacht 

Etwas Altes, etwas Neues, etwas Blaues und etwas Oranges? Geht es nach Pinterest, wird die Hochzeitssaison dieses Jahr farbenfroh. Burnt Orange, ein rostiges Orange, ist der Farbton der Stunde.

Fast 700 Prozent angestiegen

Klar: Eine Hochzeit ist so individuell wie das Brautpaar selbst. Doch laut dem neuen Trendreport von Pinterest wünschen sich Heiratswillige für ihren grossen Tag statt einem Traum in Weiss eher warme Farben. Die Nachfragen nach Hochzeiten mit dem Stichwort «Burnt Orange» sind in den letzten zwei Jahren laut der Plattform um 695 Prozent in die Höhe geschossen. Auch rostige Farbtöne wie Kupfer und Terrakotta sollen dieses Jahr für das Hochzeitsfest gross rauskommen.

Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass das Brautkleid nun orange wird. Vielmehr handelt es sich dabei um ein warmes Farbkonzept, das sich durch das Hochzeitsfest zieht. Auf Instagram werden warme Farben für die Hochzeit bereits jetzt inszeniert. Besonders gut eignen sich diese Farbtöne für eine Hochzeit in der Natur. Perfekt ist es natürlich, wenn die untergehende Sonne das Ganze noch einmal in warme Töne einfärbt. Tafelaufsätze in diesen Farben sind laut Pinterest sehr gefragt. In den letzten zwei Jahren stieg die Nachfrage nach Tisch-Arrangements in Orange um 150 Prozent.

Du willst dein weisses Kleid noch mehr herausstechen lassen? Burnt Orange lässt sich auch wunderbar in das textile Konzept, beispielsweise für Brautjungfern, integrieren. Auf Pinterest schnellen die Suchanfragen nach Brautkleidern in Terrakottatönen um bis zu 230 Prozent in die Höhe.

Die warme Farbwelt lässt sich auch gut mit rosafarbenen Akzenten vereinen und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild. Um über 285 Prozent stieg auf Pinterest auch die Nachfrage nach Outfits für Hochzeitsgäste in oranger Farbe.

Du hast dir deine Hochzeit als Traum in Weiss vorgestellt? Burnt Orange lässt sich auch wunderbar als Farbtupfer in den Brautstrauss einbinden.

Oder du holst dir die Trendfarbe auf die Torte.

Auch in der Schweiz ein Trend

Nicht nur auf Hochzeiten weltweit, sondern auch hierzulande leuchten Accessoires, Dekorationen und Kleider in warmen Tönen. Sängerin Tiziana Gulino und ihre Verlobte Dania geben sich im weissen Kleid das Jawort, während die Brautjungfern Kleider im warmen Farbton tragen.

Brautexpertin Julia Wetzlmayer, Store Managerin bei True Society in Zug, bestätigt, dass die Farben Burnt Orange und Ocker immer mehr an Beliebtheit gewinnen: «Diese erdigen und natürlichen Farbtöne passen besonders gut zu Hochzeiten, die im Freien stattfinden. Sie erzeugen einen natürlichen Look und sorgen für Boho-Feeling.»

Influencerin Anaïs Almeida Maradan hat an ihrer Hochzeit in Portugal diesen Trend mit Looks von True Society bereits umgesetzt. Passend zur Farbpalette der Hochzeit trugen auch die Brautjungfern Kombinationen in der Trendfarbe.

Anaïs Maradan umringt von ihren Brautjungfern allesamt in warmen Ockertönen. Miguel Soria