Frisuren-Trend: Der Pouf ist zurück

Wohl kaum eine Frisur definiert die Anfänge der 2000er so stark wie der Pouf. Wenn du jetzt ein grosses Fragezeichen auf der Stirn hast – keine Panik. Der Name mag nicht geläufig sein, die Optik hingegen ist es sicher. Die aufgebauschte und mit massig Bobby Pins befestigte Partie am Vorderkopf war der Star der Stunde. Das gesagt, solltest du schon mal deine Haarklammern zusammensuchen, denn der Pouf kommt zurück!

Das Comeback des Poufs

Neu ist, dass der Fuss in Sachen Volumen etwas runter vom Gas darf. Locker nach hinten genommen wirkt der Look moderner und nicht ganz so gewollt wie in den 2000ern.