Sauerteig als Take-Away-Konzept

Bunt, vegan, mit CBD – ist das die trendigste Pizza der Schweiz?

Morgen eröffnet in Bern die Backstube Lil Radish. Dort gibt es pflanzenbasierte Sauerteig-Pizza mit frischen, fermentierten Toppings und bunte Brote in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Vegane Take-Aways werden immer begehrter. In Bern wird das Konzept jetzt aber noch um eine bunte Zutat erweitert. Die jungen Kreativ-Köche von Outlawz Food realisieren am Freitag ihren neusten Streich: Pflanzenbasierte Sauerteigpizza, geschmückt mit fermentierten Zutaten und farbigen Toppings stehen dort zum Kauf bereit.

Bunte Brote aus der Backstube

Schmid verspricht noch mehr: «Es soll im Mund eine Geschmacksexplosion geben.» Dafür sind Dominik Jünkel und sein Team zuständig. Der Deutsche lernte das Kochen in einem 5-Sterne-Hotel in Düsseldorf und hat sich vor mehreren Jahren in Bern niedergelassen. «Ich stehe total auf Farben und pflege eine sehr bunte Küche», so Jünkel. Aus diesem Grund werden im Lil Radish neben den farbig belegten Pizzen auch bunte Sauerteig-Brote über die Theke wandern. Gelbes Kurkuma-, violette Süsskartoffel- oder grünes Matcha-Brot gibt es dort ab Freitag zu kaufen. Bereits vor der Eröffnung erfreuen sich die Brote grosser Beliebtheit, sagt Schmid: «Kaum hatten wir einige Fotos auf Insta gepostet, haben sich etliche gemeldet und danach gefragt.»