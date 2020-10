Loco Escrito verarbeitet Liebeskummer«Die Trennung war ein harter Schlag»

Der Latin-Star klingt in seinem neuen Song ungewohnt düster und traurig. Mit 20 Minuten spricht Loco Escrito offen über sein Liebes-Aus und sagt, was es mit seinem Look auf sich hat.

Darum gehts Loco Escrito (30) hat sich kurzzeitig von seinem Insta-Account verabschiedet und ist jetzt mit einer neuen Frisur wieder da: Der Zürcher Latin-Sänger trägt nun weisse Haare.

Am Freitag erscheint ausserdem sein Song «Triste», in dem er über die schmerzhafte Trennung von seiner Freundin singt.

«Zeitweise ging es mir so scheisse, dass ich morgens nicht mehr aufstehen wollte», sagt Loco im Gespräch mit 20 Minuten.

Tagelang war sein Instagram-Account leer. Und die Fans waren entsprechend in Sorge: Was ist los mit Loco Escrito (30)? Die Auflösung ist simpel: Am Dienstagmittag meldete er sich zurück auf seinem Account – mit neuen Bildern, ergrauten Haaren und der kurzen Unterschrift «Triste». So heisst sein neuer Song, der am Freitag erscheint. Und so fühlte er sich in jüngster Zeit – traurig.

Die Trennung von seiner Freundin im Frühling hatte ihm stark zugesetzt. Mit 20 Minuten spricht der Zürcher Latin-Star mit kolumbianischen Wurzeln erstmals ausführlich über seinen Liebeskummer, die Gründe für das Liebes-Aus und die Folgen.

Die Trennung: «Ich habe Fehler gemacht»

Anfang Februar dieses Jahres machte er publik, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt. Auch beruflich lief es rund: Noch Ende des Monats sackte Loco Escrito an den Swiss Music Awards zum zweiten Mal in Folge den Preis für den «Best Hit» ein – Schweizer Rekord.

Nur Wochen später, im Mai, folgte der Tiefschlag. «Während Corona ging meine Beziehung zugrunde», sagt er. Wobei: Mit der Pandemie hatte die Trennung wenig zu tun.

«Ich habe Fehler gemacht», gesteht Loco. Er habe sich zu wenig zur Beziehung bekannt, «sowohl zeitlich als auch emotional». Als Vater gebe es nun mal schon eine grosse Liebe in seinem Leben. Und genau genommen sind es sogar zwei: Neben seiner vierjährigen Tochter ist es die Musik. «Daneben bleibt wenig Platz.»

Der Kummer: «Ich wollte nicht mehr aufstehen»

Seine Freundin war es, die nach nur fünf Monaten die Reissleine zog. «Es war ein schlimmer, harter Schlag für mich», schildert Loco, «zeitweise ging es mir so scheisse, dass ich morgens nicht mehr aufstehen wollte.» Solche depressiven Züge habe er bislang nicht gekannt an sich. «Ich hatte auf nichts mehr Lust und liess mich richtig gehen.»

Die Beziehung sei seine erste richtige seit Jahren gewesen. «Seit der Geburt meiner Tochter ging ich als Einzelkämpfer durchs Leben.» Umso mehr litt er unter dem Liebeskummer. «Aber das Leben musste irgendwann weitergehen. Man muss der Zeit Zeit geben, sagen wir auf Spanisch. Und das war dann wirklich so.»

Loco raffte sich auf, fand zurück zum Sport, stemmte noch schwerere Gewichte als sonst. Und er machte Musik.

Der Song: «Tiefer Seelen-Einblick wie nie zuvor»

Zwei Wochen nach der Trennung entstand die Single «Triste», die er diesen Freitag releast. Auch wenn Herzschmerz in seinen Songs immer wieder Platz finde, habe er «noch nie zuvor einen so tiefen Einblick in meine Seele zugelassen».

«Triste» widerspiegelt Locos Gefühlswelt nach dem Liebes-Aus: Song und Videoclip kommen ungewohnt melancholisch und düster daher. Das sei wichtig für die Verarbeitung gewesen, sagt der Latin-Überflieger mit vier Platin-Singles in Folge. «Wenn ich aufwache, fühle ich mich traurig und mit gebrochenem Herzen», singt Loco etwa. Oder: «Ich kann es nicht ertragen, was ich in meiner Brust fühle.» Schmerzen, die er zu 100 Prozent so erlebt habe.

Die Frisur: «Ich war sehr nervös»

Gleichzeitig mit dem neuen Song präsentiert Loco einen frischen Look: Er hat sich seine Haare weiss färben lassen. «Das wollte ich schon lange mal», sagt er. Der Coiffeur seines Vertrauens hatte ihn aber vor der langen, aufwendigen Prozedur gewarnt – Zeit, die er erst jetzt wegen der Corona-Pandemie fand.

Kurz vor seinem Termin sei er dann doch noch «sehr nervös» geworden. Unnötig, wie sich später herausstellte. Seine Fans feiern seine neue Frisur, und auch Loco selbst ist happy damit. Sie passt zu seinem neuen Lebensabschnitt.

Ein neues Album hat er ebenfalls schon in der Pipeline. Wann es erscheint, steht noch nicht fest. Bald, so hofft er. Und bald wird er seine neuen Songs hoffentlich auch live präsentieren dürfen. «Ich vermisse d ie Bühne so sehr.»