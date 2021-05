Umstrittener Ex-Präsident - Die Trump-Regierung überwachte die Telefonate von Journalisten

Getty Images via AFP

Der spätere Justizminister Sessions hatte sich nach der Wahl Trumps 2016 mit dem Botschafter Russlands in Washington unterhalten.

Während eines Zeitraums von dreieinhalb Monaten soll das US-Justizministerium die Telefonate von Journalisten überwacht haben. Der damalige Justizminister Jeff Sessions (rechts) wurde wie Präsident Trump in der Russland-Affäre verdächtigt.

Löste die Russland-Affäre die Aktion aus?

Eigentlich sehen die internen Regeln des Departements vor, dass Mitarbeitende des Justizdepartements zuerst alle anderen Wege prüfen sollten, um an die Informationen zu gelangen. Erst dann sei es zulässig, die Telefonate von Journalisten zu prüfen. Ausserdem sollten die betroffenen Medienunternehmen informiert werden. Legal war die Aktion wohl dennoch, weil die Behörde zuerst das Okay von einem Gericht eingeholt hatte.

Bereits unter Obama wurden Journalisten vermehrt verfolgt

Laut der Zeitung habe der Ex-Präsident den damaligen Justizminister Jeff Sessions darauf angesprochen, dass es neue Regeln geben solle, was das Abhören von Journalisten angeht. Obwohl es nie zu einer Regeländerung kam, schritt das Justizdepartement von Sessions trotzdem zur Tat. Sessions selbst war ebenfalls in die Russland-Affäre verwickelt. Vor dem Amtsantritt Donald Trumps soll dieser mit dem russischen Botschafter in Washington gesprochen haben.