Shitstorm um neues Nati-Trikot - «Die Tschechien-Vorlage wurde einfach auf die Schweiz übertragen»

Die Nati tritt bei der EM 2021 in einem sehr schlichten Auswärtstrikot an.

Seit Donnerstag ist das neue Nati-Auswärtstrikot für alle Schweizer Fussballfans erhältlich. Die neue Arbeitskleidung von Granit Xhaka, Kevin Mbabu und Co. ist auffällig schlicht gehalten. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat sich Ausrüster Puma designtechnisch zurückgehalten. Etwas zu sehr sogar.

Neben der Schweiz stellt der Sportartikelhersteller auch die Leibchen der Nationalmannschaften von Österreich, Tschechien und EM-Gruppengegner Italien. Dass Trikots desselben Herstellers sich oft ähneln, ist nichts Neues. Der Anblick des tschechischen Trikots irritiert dann aber doch etwas. Bis auf Logo und Landesnamen spielt unsere Nati an der EM im genau gleichen Trikot wie Tschechien.

Ein Missgeschick von Puma? Keineswegs. «Das neue Puma-Auswärtstrikot des SFV transportiert Nationalstolz und vermittelt unter diesem Motto die Identität der Schweiz auf eine bisher unbekannte Art und Weise. Der Landesname übernimmt die zentrale Position auf dem klassisch in Weiss gehaltenen Trikot – neben der zentral ausgerichteten Landesflagge und der Puma-Katze. Rote Akzente und eine subtile tonale Wiederholung des Schweizer Kreuzes runden das Design ab» schreibt der Fussballverband auf seiner Website.

Kritik von Modeexperte

Inspiriert von der Plattform «Only See Great» gehe Puma über den Status Quo hinaus und entwickele neue, kreative Ideen für die Auswärtstrikots seiner Fussballverbände. Dabei würden die Grenzen zwischen Fussball und Mode fliessend ineinander übergehen, heisst es weiter.

Das sieht Jeroen van Rooijen etwas anders. Der Stil- und Modeexperte meint zum neuen Nati-Trikot: «Die pandemische Sparkeule schlägt halt auch bei der Nationalmannschaft zu: Weniger ist mehr, wird sich der Verband gesagt haben. Das neue T-Shirt ist schnitttechnisch noch einmal simpler geraten, ausserdem hat der Praktikant bei Puma das Design in nur drei Minuten gemacht – das spart erheblich Kosten!»

Vielen Fans gefällt es nicht

Auch das Netz lässt kein gutes Haar am neuen Nati-Gewand. Social-Media-Persönlichkeit Hajdgenoss erinnert das Trikot an die deutlich günstigeren Fan-Shirts von Dosenbach. Einen Twitter-User erinnert es an ein billiges Trainingsshirt. Nur wenigen gefällt das neue Leibchen, die meisten finden es langweilig. Diese Meinung teilen auch die 20-Minuten-User: Nur 11 Prozent finden das Trikot ansprechend, 59 Prozent hat der Vorgänger besser gefallen (Stand 22.4.2021, 16.00 Uhr).