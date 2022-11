Die türkische Polizei beschreibt die Suche und Festnahme der Bombenlegerin

Anschlag in Istanbul : Die Türkei beschreibt die Jagd auf die rätselhafte Ahlam Albashir

Zehn Stunden nach der Explosion in Istanbul wurde Ahlam Albashir festgenommen.

Bei einer Razzia konnte sie festgenommen werden und sie habe danach in einem Verhör gestanden.

Am Montagmorgen um zwei Uhr sei die mutmassliche Bombenlegerin festgenommen worden.

Die Frau, die für den Bombenanschlag in Istanbul verantwortlich sein soll, wurde am Montagmorgen um zwei Uhr, rund zehn Stunden nach der Explosion, von einem Expertenteam aufgespürt und gefasst. Dazu wurden Aufzeichnungen von 1200 Kameras gesichtet, 21 Hausdurchsuchungen durchgeführt und 48 Verdächtige festgenommen, wie die türkische Zeitung «Hürriyet» schreibt.

Die Abteilung für Terrorbekämpfung habe Aufzeichnungen von allen Überwachungskameras im Umfeld des Anschlags gesammelt und 1200 Aufzeichnungen Sekunde für Sekunde ausgewertet. Daraus sei hervorgegangen, dass eine Frau die Bombe in einem Blumentopf auf der Strasse deponiert habe. Darauf habe sie die Strasse schnellen Schrittes verlassen und sei dann aus der Gegend weg zu einem Taxi gerannt. Mit diesem sei sie dann in einen anderen Stadtteil gefahren. In diesem Stadtteil durchsuchte die Polizei 21 Häuser und nahm 48 Verdächtige fest – die mutmassliche Bombenlegerin war aber nicht darunter.