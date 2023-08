Kinostarts August: Die Turtles erobern das Kino zurück

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem»

Wie erzählt man eine weltbekannte Geschichte immer wieder neu? Immerhin sind die Turtles seit fast 40 Jahren Teil der Popkultur: 1984 stellten die US-Comic-Buch-Künstler Kevin Eastman und Peter Laird die vier mutierten Schildkrötenbrüder, die New York mit ihren Ninja-Fähigkeiten vor allerlei Bedrohungen schützen, erstmals in einem Band vor.

Neue Perspektiven

Regisseur Jeff Rowe erzählt in seiner Neuauflage nun wieder nah am Original und mit vielen bekannten Figuren – etwa Splinter, der ebenfalls mutierten Ratte, die zugleich Lehrer und Vaterfigur ist und mit den vier Brüdern in New Yorks Kanalisation lebt, oder April O’Neil, die in «Mutant Mayhem» als junge Journalistin auftritt.