Die TV-Welt trauert um verstorbene Ayca Knüttel (24)

Die 24-jährige Ayca Knüttel ist verstorben. Sie erlag ihrer Leukämie-Erkrankung, welche im Februar 2019 diagnostiziert wurde. Bekannt wurde die 24-Jährige in der Sat 1-Show «The Biggest Loser».

Darum gehts Ayca Knüttel ist im Alter von 24 Jahren gestorben.

Die ehemalige «The Biggest Loser Teen»-Kandidatin erlag ihrer Leukämie-Erkrankung.

Auch Kandidatinnen und Kandidaten der aktuellen und vergangener Staffeln trauern um die Frohnatur.

Am Samstag verkündete die Familie der 24-jährigen Ayca Knüttel, dass die ehemalige «The Biggest Loser Teen»-Kandidatin ihrer Krebserkrankung erlegen ist. Ihr Bruder Feridun postete am Samstag ein Video mit Bildern der Verstorbenen und Aufnahmen der bewegenden Beerdigung. Darunter eine Danksagung an all ihre Fans:

«Ich möchte mich gerne im Namen meiner Familie bei jedem Einzelnen von euch aus der Community bedanken. Vor allem, weil ihr uns in dieser schwierigen Zeit so viel Beistand geleistet habt und sogar gestern mit uns Abschied genommen habt. Ich lese wirklich jede einzelne Nachricht und das sehr gerne.»

Nach Bekanntgabe ihres Ablebens postet der deutsche TV-Sender «Sat 1» ein Schwarzweissfoto von Ayca auf seinem Instagram-Account mit den Worten: «Ruhe in Frieden, Ayca!» Daraufhin folgen mehrere Kommentare von aktuellen und ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten des deutschen Fernsehformats, die sich ebenfalls von der jungen Frau verabschieden. So schreibt Linda, Kandidatin der diesjährigen «The Biggest Loser»-Staffel: «Ruhe in Frieden. Den Angehörigen viel Kraft in der schweren Zeit.». Staffel-Kollegin Dilan schliesst sich an: «Mein tiefstes Mitgefühl an die Familie!» und auch Kandidatin Alisa teilt ihre Anteilnahme mit den Hinterbliebenen: «Mein Beileid und tiefstes Mitgefühl geht an die Familie». Ehemalige Teilnehmende des TV-Formats melden sich auch zu Wort, wie zum Beispiel Ali, Kandidat aus der Ausgabe von 2016 oder Sandy aus der Ausgabe von 2014.



Auch TV-Moderatorin bekundet ihr Beileid

Auch Dr. Christine Theiss trauert um die Ex-Kandidatin. Auf ihrem Instagram-Account postet die «The Biggest Loser»-Moderatorin mehrere Aufnahmen von Ayca mit der Bildunterschrift: «Ich kann es immer noch nicht glauben, auch wenn die Nachrichten in den letzten Monaten schon nichts Gutes verheissen liessen.» Weiter erinnert sich die 43-Jährige: «Sie war die Jüngste im Team, eine fröhliche und unglaublich starke Kämpferin. Das ist sie bis zum Schluss geblieben. Im Juli 2019 kam die Diagnose Leukämie, im Februar 2021 erfolgte eine Stammzelltransplantation. Doch leider kam es einige Monate später zu einer Abstossungsreaktion und seither kämpfte Ayca mit unmenschlichen Schmerzen und zahlreichen schlimmen Nebenwirkungen. Die Hoffnung gab sie nie auf und versuchte, bis zum Schluss zu lächeln.» Abschliessend meint sie: «Das Leben kann so verdammt hart und ungerecht sein. Ich wünsche ihren Angehörigen und Freunden viel Kraft in dieser schweren Zeit.» Ayca hinterlässt ihren Ehemann Michael, den sie im Dezember 2020 geheiratet hat.

Ein Kampf mit bitterem Ende

In der Teenie-Ausgabe der Abnehmshow «The Biggest Loser» gehörte Ayca Knüttel 2014 zu den Publikumslieblingen. Damals kämpfte die 24-Jährige gegen ihr Übergewicht. 2019 folgte schliesslich der nächste Kampf: Sie erhielt die Diagnose Leukämie. Die TV-Bekanntheit begab sich sofort in Behandlung. Ihre einzige Hoffnung: eine Stammzelltransplantation. Im Februar 2021 werden ihr schliesslich Stammzellen ihres Bruders Feridun transplantiert. Doch wenige Monate später entwickelte ihr Körper eine Abstossung. Ihr Zustand verschlechtert sich zunehmend. Ihren Leidensweg teilt die junge Frau mit ihren 13'000 Fans regelmässig auf Instagram, bis sie den Kampf kurz vor ihrem 25. Geburtstag verliert.