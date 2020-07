Hockey

Die UBS hat jetzt ein Stadion

Die UBS hat eine langfristige Partnerschaft mit dem New Yorker Hockeyteam Islanders verkündet – deren Stadion wird für die nächsten 20 Jahre UBS Arena heissen.

Das Stadion in Elmont, New York, soll pünktlich zur NHL-Saison 2021/22 eröffnen.

Es ist das Stadion der New York Islanders – der Bau steht kurz vor dem Abschluss.

Der Hockeytempel in New York heisst UBS Arena.

Das künftige Stadion der New York Islanders wird während 20 Jahren den Namen UBS Arena tragen. Die Grossbank hat sich die exklusiven Namensrechte an der Eishockeyarena für zwei Jahrzehnte gesichert.

Das Stadion in Elmont, New York, solle pünktlich zur NHL-Saison 2021/22 eröffnet werden, teilte die Grossbank am Mittwoch mit. Die UBS Arena werde jährlich mit mehr als 150 Veranstaltungen und Events aufwarten.