Diskriminierung am Telefon - «Die UBS hat mich nicht bedient, weil meine Stimme zu weiblich klingt»

Banken setzten auf automatische Stimmerkennung

In der Schweiz rüsten immer mehr Banken ihre Callcenter mit Stimmerkennungs-Software aus. So können Bankkunden und Bankkundinnen automatisch erkannt werden und die Sicherheitsfragen braucht es nicht mehr. Missbrauch ist praktisch ausgeschlossen, denn die menschliche Stimme ist einzigartig. So nutzen etwa die Migros Bank, die Postfinance und die Bank Cler bereits Stimmerkennung. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte findet die Beschaffung des Stimmabdrucks heikel. Es brauche die explizite Einwilligung der Kunden und Kundinnen dafür, wie «SRF» schreibt.