Zürich: «Die übergewichtigen Männer standen auf einer Seite, bis das Pedalo kenterte»

«Das ist wohl das erste Mal in meiner Zeit als Bootsvermieter, dass ein Pedalo gekentert ist», sagt Pächter Andreas Ingold.

Am Montagabend kenterte ein Pedalo beim Hafen Enge in Zürich.

Ein kleines Schlauchboot fährt beim Hafen Enge vorbei, im Schlepptau zieht es ein gekentertes Pedalo hinter sich her. Ein Mann, der eine Schwimmweste trägt, klammert sich am Tretboot fest. Die auf Video festgehaltene Szene spielte sich am Montagabend auf dem Zürichsee ab, wie «ZüriToday» berichtete. Demnach erlitt eine Touristengruppe im Zürcher Seebecken Schiffbruch, nachdem ihr Pedalo kenterte.