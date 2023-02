Italien: Wo die Überlebenden nach dem Bootsunglück unterkommen

Am frühen Sonntagmorgen brach in Süditalien ein Fischkutter auseinander . Nach ersten Erkenntnissen waren ungefähr 150 Migrantinnen und Migranten auf dem alten, etwa 20 Meter langen Boot zusammengepfercht. Einige Überlebende geben an, es seien etwa 180 gewesen, für andere waren es viel mehr, mindestens 250. Eine genaue Einschätzung wird dadurch erschwert, dass die Überlebenden kein Englisch sprechen.

Wo kommen die Überlebenden unter?

80 Menschen überlebten das Bootsunglück. Einige konnten selbstständig an die Küste schwimmen. 21 von ihnen wurden in die Notaufnahme des Spitals in Crotone transportiert, befinden sich aber nicht in einem kritischen Zustand. Da nicht genügend Platz vorhanden sei, habe ein Neunjähriger auf der Station für Corona-Patienten untergebracht werden müssen, schreibt der «Corriere della Sera».