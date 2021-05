Superliga : Die Uefa startet Untersuchung gegen Real, Barcelona und Juventus

Die Lancierung der Superliga dürfte für die drei Gründerclubs Konsequenzen haben. Wie die Uefa mitteilt, eröffnet sie eine Untersuchung gegen Real Madrid, Barcelona und Juventus Turin.

In den vergangenen Tagen wurden immer wieder Gerüchte laut, dass die Uefa die drei Gründerclubs der Superliga mit der maximalen Strafe belegen will. Real-Präsident Perez und seine Kollegen reagierten mit Empörung auf die Drohungen.

Wegen der vorerst gescheiterten Pläne für eine Superliga hat die Europäische Fussball-Union Ermittlungen gegen Real Madrid, den FC Barcelona und Juventus Turin eingeleitet. Die Uefa teilte am Mittwoch mit, sie habe eine Untersuchungskommission eingesetzt. Weitere Informationen solle es vorerst nicht geben. In den vergangenen Tagen wurden aber immer wieder Gerüchte laut, dass die Uefa die drei Clubs mit der maximalen Strafe belegen will. Gar ein Ausschluss aus den europäischen Wettbewerben sei eine Möglichkeit. Gleiches droht Juventus Turin in der heimischen Liga. Der italienische Fussballverband droht Juve mit dem Ausschluss aus der Serie A, sollte die «Alte Dame» zum Zeitpunkt der Anmeldung für die kommende Saison noch Teil der Superliga sein.