St. Gallen: Die binäre Uhr vom Bahnhof geht auf Tiktok viral 

Die binäre Uhr am St. Galler Bahnhof.

Die binäre Uhr am St. Galler Bahnhof geht auf Tiktok viral.

Jeder, der schon mal in St. Gallen war, kennt sie: die binäre Uhr am Bahnhof. Doch jetzt geht die Uhr international viral. Ein Tiktok, auf dem ein User dazu schreibt «Hab den Bus verpasst, weil ich diese Uhr nicht lesen konnte», erreicht über 1,3 Millionen Klicks und wird beinahe 2000 Mal kommentiert. Selbst der offizielle Account des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF kommentiert: «Ich will darauf Tic Tac Toe spielen.»