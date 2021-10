COP26 in Glasgow : «Die Uhr tickt» – UNO schlägt vor Klimakonferenz Alarm

Kurz vor Beginn der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow hat die UNO einen alarmierenden Bericht über die aktuelle Klimapolitik der Weltgemeinschaft veröffentlicht.

Vor der Klimakonferenz im schottischen Glasgow, die am Sonntag beginnt, kommt es wie hier in London zu Protestaktionen von Umwelt-Aktivistinnen und -Aktivisten.

Am Sonntag startet die Klimakonferenz in Glasgow.

Die Staaten müssen ihre Klimaschutzbemühungen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels versiebenfachen. Mit den derzeitigen nationalen Klimaschutzplänen lasse sich der Treibhausgasausstoss bis 2030 nur um 7,5 Prozent reduzieren, heisst es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht des UN-Umweltprogramms (Unep).

Ankündigungen schwammig formuliert

Die Schweiz schickt drei Mitglieder des Bundesrats

An der Klimakonferenz, die diesen Sonntag beginnt, nehmen auch Bundespräsident Guy Parmelin, Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Bundesrat Ueli Maurer teil. «Ziel der Konferenz ist es, griffige Umsetzungsregeln des Abkommens von Paris zu verabschieden», schreibt der Bund in einer Mitteilung .

Nicht in Glasgow anwesend sein wird Queen Elizabeth II. Britischen Medien zufolge arbeiten hochrangige Mitarbeitende des Palasts daran, ihr Pensum zurückzuschrauben. In der vergangenen Woche hatte die Monarchin eine Reise nach Nordirland abgesagt und für medizinische Tests eine Nacht im Spital verbracht.

Weniger Treibhausgase in der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie habe 2020 zwar zu einem «beispiellosen» Rückgang der globalen Emissionen um 5,4 Prozent geführt, heisst es in dem Bericht. Doch selbst dieser Einschnitt reiche nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Am Beispiel der Europäischen Union zeigt sich: Im vergangenen Jahr stiessen die 27 Mitgliedstaaten Corona-bedingt zehn Prozent weniger Treibhausgase aus als noch 2019.

Am weitaus stärksten war der Corona-Effekt demnach in der europäischen Luftfahrt, deren Emissionen in der Krise um 63,5 Prozent sanken. Bei Industrie und Energiekonzernen in der EU gingen die Emissionen um 11,4 Prozent zurück.