Eurovision Song Contest 2022 : Die Ukraine gewinnt, Selenski freut sich – und die Tweets überschlagen sich

Im Netz streiten sich die Userinnen und User darüber, ob der ESC-Sieg der Ukraine gerechtfertigt ist oder nicht. Derweil freut sich der ukrainische Präsident darüber, den Anlass nächstes Jahr in der Ukraine durchzuführen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski selber freut sich darauf, «Eurovision nächstes Jahr in der Ukraine zu veranstalten».

Die Ukraine gewann am frühen Sonntagmorgen den diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin. Mit dem Song «Stefania» hat die Band Kalush Orchestra die meisten Stimmen des Publikums eingefangen. Wie üblich, lassen die Reaktionen auf den Sieg der Gruppe nicht lange auf sich warten.

Der ganze Eurovision Song Contest stand dieses Jahr unter dem Schatten des russischen Angriffkriegs in der Ukraine. So nutzte auch der ukrainische Lead-Sänger Oleh Psiuk die Bühne, um den Krieg zu erwähnen und eine Botschaft an die Zuschauer zu richten: «Bitte: Helft der Ukraine und Mariupol. Helft Asowstal - jetzt!»