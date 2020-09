Die Nati startet in der Nations League gegenüber der Ukraine mit einem Nachteil. Während sich die Schweiz erst seit Montag vorbereitet, ist der Gegner schon eine Woche länger im Trainingscamp.

Der ehemalige Weltklassestürmer Andrii Schewtschenko ist seit 2016 Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft. Video: Youtube

Darum gehts Am Donnerstag (hier im Liveticker ab 20.45 Uhr) startet die Schweizer Nationalmannschaft in die Nations League.

Der erste Gegner auswärts heisst Ukraine.

Der Gastgeber bereitet sich seit einer Woche auf die Schweiz vor.

Das Team von Vladimir Petkovic ist erst seit Montag zusammen.

Der erste Gegner der Schweiz (12.) ist gemäss Fifa-Ranking der Aussenseiter der Nations-League-Gruppe 4. Die Ukraine belegt Rang 24, während Deutschland (Dienstag in Basel) auf Platz 15 und die Spanier auf Rang 8 liegen.

Dennoch: Die Richtung der Ukrainer stimmt. In der ersten NL-Kampagne 2018 hat die Ukraine ihr Potenzial angedeutet und sich den Gruppensieg vor der Slowakei und Tschechien gesichert. Mit der Teilnahme für die EM 2020 (auf 2021 verschoben) hat sie sich zum vierten Mal für ein grosses Turnier qualifiziert. Ohne grosse Stars auf dem Feld – denn der Star ist der Trainer.

Der Erfolg der Fussballnation Ukraine ist eng mit dem Namen von Andrii Schewtschenko verknüpft. Als Spieler und seit 2016 auch als Nationalcoach. Der 43-Jährige sei ein akribischer Arbeiter, der auf jedes Detail achte, wenn er die Spiele vorbereite, heisst es in Fachkreisen über den einstigen Weltklassestürmer von Dynamo Kiew, AC Milan und Chelsea.

Ukraine will gute Figur machen

Genauso seriös bereitet Schewtschenko sein Team auf das Startspiel von Donnerstag vor. Dabei hat die Ukraine einen gewissen Zeitvorsprung auf die Schweiz. Während sich die Nati erst am Montag in Basel besammelte, trainiert die Ukraine schon seit letztem Mittwoch in Charkiw. «Das bedeutet, sie nehmen die Nation League ernst», sagt Nati-Trainer Vladimir Petkovic. «Die Ukraine hat eine gute Mannschaft, und sie wollen gegen uns eine gute Figur machen.»

Erinnerungen an ein Penalty-Desaster

Wie in den bisherigen Begegnungen auch schon. Unvergessen ist das Achtelfinal-Aus nach einem Desaster für die Schweiz im Penaltyschiessen an der WM 2006. Nati-Coach Köbi Kuhn hatte mit Alex Frei seinen sichersten Schützen kurz vor Ende der Verlängerung für Mauro Lustrinelli ausgewechselt. Verwunderung auf den Tribünen im Stadion und auch bei Lustrinelli. Als der heutige Trainer der U-21-Auswahl bemerkte, für wen er eingewechselt werden soll te, fragte er verdutzt Richtung Trainerbank : «Ist das richtig? Alex muss raus? Er ist doch unser Penaltyschütze!»

Das Schicksal nahm seinen Lauf, obwohl Pascal Zuberbühler, der bis zu diesem Zeitpunkt am Turnier noch ohne Gegentreffer geblieben war, den ersten Elfmeter von Superstar Schewtschenko hielt. Dann aber verschossen der Reihe nach Marco Streller, Tranquillo Barnetta und Ricardo Cabanas. Nach dem Aus ergoss sich Hohn und Spott über die Schweizer. 2010 kam es in einem Freundschaftsspiel in Genf zu einem Wiedersehen. Wieder endete das Spiel unentschieden (2:2). Beide Schweizer Tore erzielte – Alex Frei.

