Ukraine: «Testlabor für westliche Waffen»

The Washington Post via Getty Im

Die Ukraine wehrt sich seit bald einem Jahr erfolgreich gegen die russische Invasion. Möglich machen diesen Erfolg auch die Lieferungen von hochmodernen Waffensystemen aus dem Westen. Am Sonntag hat Italien angekündigt, das Flugabwehrsystem Samp/T an Kiew zu liefern. Grossbritannien will die ukrainischen Streitkräfte mit schweren Challenger-2-Kampfpanzer ausrüsten und die bereits gelieferten Himars-Artilleriesysteme aus den USA haben den Kreml-Truppen bereits schwere Verluste beschert. Die Liste der verschiedenen Waffensysteme aus westlichen Ländern liesse sich noch weit verlängern.

Inzwischen biete der Krieg in der Ukraine den USA und ihren Verbündeten auch die seltene Gelegenheit zu untersuchen, wie ihre eigenen Waffensysteme unter intensivem Einsatz funktionieren – und welche Munition beide Seiten einsetzen, um in diesem modernen Krieg zu gewinnen. Das berichtet CNN. US-Operationsoffiziere und andere Militärs sollen demnach auch verfolgt haben, wie erfolgreich Russland billige, entbehrliche Kamikaze-Drohnen zur Dezimierung des ukrainischen Stromnetzes eingesetzt hat.

«Reale Gefechtserprobungen» in der Ukraine

Die Ukraine sei «in jeder Hinsicht ein Waffenlabor, denn keine dieser Ausrüstungen ist jemals in einem Krieg zwischen zwei industriell entwickelten Nationen eingesetzt worden», so eine mit westlichen Geheimdienstinformationen vertraute Quelle gegenüber CNN. «Es handelt sich hier um reale Gefechtserprobungen.» Für das US-Militär eröffne der Krieg in der Ukraine eine unglaubliche Quelle von Daten über den Nutzen der eigenen Systeme.



Einige hochkarätige Systeme, die den Ukrainern zur Verfügung gestellt wurden, wie die Drohne Switchblade 300 und eine Rakete, die auf feindliche Radarsysteme abzielt, hätten sich auf dem Schlachtfeld als weniger effektiv erwiesen als erwartet, so ein US-Militäroffizier.