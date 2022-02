Russen stehen vor Kiew – «Die Ukraine war nicht vorbereitet und wurde von Russlands Armee überrollt»

Weniger als zwölf Stunden nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine stehen russische Truppen offenbar schon vor der Hauptstadt. Experten erklären, wieso der Widerstand so schnell gebrochen wurde.

1 / 10 Zwischen der Ukraine und Russland herrscht seit Donnerstag offener Krieg. AFP Russland bombardierte erst strategisch wichtige Stellungen und startete dann eine grossangelegte Invasion. VIA REUTERS Experten erklären, wieso der Widerstand so schnell gebrochen wurde. AFP

Darum gehts Zwischen der Ukraine und Russland herrscht seit Donnerstag offener Krieg.

Zuerst bombardierte Russland strategisch wichtige Stellungen und startete dann eine Invasion.

Im Gespräch mit 20 Minuten erklären Albert Stahel und Mauro Mantovani, beide Professoren für Strategische Studien an der ETH Zürich, wie es nun weitergehen könnte.

Seit Donnerstag herrscht in der Ukraine offener Krieg. Russland bombardierte erst strategisch wichtige Stellungen und startete dann eine grossangelegte Invasion. Am Donnerstagnachmittag vermeldete die ukrainische Armee, dass es zu Kämpfen um einen Militärstützpunkt in der Nähe der Hauptstadt Kiew kommt. Es wurde Luftalarm ausgelöst.

Im Gespräch mit 20 Minuten erklären Albert Stahel und Mauro Mantovani, beide Professoren für Strategische Studien an der ETH Zürich, welche Kriegsstrategie Putin fährt, weshalb die Ukraine derart überrannt wurde und wie es nun weitergehen könnte.

Wie läuft Putins Kriegsführung genau ab?

Stahel: Der Krieg in der Ukraine und die Kriegsführung Putins laufen wie ein Drehbuch ab, alles ist durchgespielt.

Wie sieht dieses Drehbuch aus?

Stahel: In der Phase Null eines Krieges, der vorbereitenden Phase, wird durch Cyberwar die gegnerische Einsatzführung gelähmt. In der ersten Phase werden durch Luft- und Raketenangriffe Ziele wie die Einsatzführung, Flugplätze, Flieger- und Panzerabwehrstellungen zerschlagen, damit die Ukraine dem nachfolgenden Panzervorstoss wehrlos ausgesetzt ist. Mit dem Panzervorstoss, der zweiten Phase, übernimmt Russland die Kontrolle des Landes und der Zentren. In Phase drei wird dank dieser Kontrolle das ganze Land abgeriegelt. In der vierten Phase schlussendlich setzt Putin eine Marionettenregierung ein, die kapituliert und ihm die Ukraine ausliefert.

Mantovani: Zweck eines Cyberkrieges ist die Lahmlegung von kritischer Infrastruktur. Gemäss Open-Source-Berichterstattungen besitzt der Kreml ein Team von Hackern, welches solche koordinierten Angriffe durchführen kann. Der gegenwärtige Angriff auf militärische Bodenziele wie Luftabwehrstellungen, Radarstationen oder Militärflugplätze wird durchgeführt, um die gegnerische Luftabwehr zu unterdrücken. Zudem ist ein Einmarsch russischer Truppen in vollem Gange. Sie bewegen sich offenbar vom Norden her in Richtung Kiew und stehen bereits vor den Toren der ukrainischen Hauptstadt.

«Putin würde nur Nuklearwaffen einsetzen, wenn er direkt der Nato gegenüberstehen würde. Mitglied der Nato ist die Nuklearmacht USA.» Albert Stahel

Ist Putins Ziel die komplette Übernahme und Besetzung des Landes?

Stahel: Mit der Besetzung von Kiew ist es offensichtlich, dass er die gesamte Ukraine übernehmen will.

Die Ukrainer könnten sich in den Städten am besten verteidigen, es wären aber hohe zivile Opfer zu befürchten. Ist das ein denkbares Szenario?

Stahel: Die Ukrainer hätten sich mit ihrer Infanterie-Armee auf die Verteidigung in Orten und Städten einrichten sollen. Dies wurde aber offenbar nicht vorbereitet. Abgesehen davon hätte die Besatzungsmacht Zivilisten getötet. Beispiele aus vergangenen Kriegen haben dies immer aufgezeigt.

Muss die Nato also tatenlos zusehen, wie die Ukraine überrollt wird?

Stahel: Leider ist dies so.

Nato-Staaten haben die Ukraine mit Waffen beliefert. Hat das überhaupt etwas bewirkt?

Stahel: Vermutlich sind durch Fliegerabwehrlenkwaffen Kampfhelikopter abgeschossen und durch Panzerabwehrlenkwaffen Panzer zerstört worden.

«Die Regierung von Selenski wird sich vermutlich nicht sogleich ergeben. Käme es zu einem Regime-Wechsel, könnte dies jedoch rasch geschehen.» Mauro Mantovani

Russland verfügt über ein riesiges Arsenal an Nuklearwaffen. Ist Putin zuzutrauen, selbst zu diesem Mittel zu greifen?

Stahel: Putin würde nur Nuklearwaffen einsetzen, wenn er direkt der Nato gegenüberstehen würde. Mitglied der Nato ist die Nuklearmacht USA. Die Nato sieht den Einsatz von Nuklearwaffen nur als letztes Mittel vor. Nuklearwaffen dienen primär der Abschreckung.

Mantovani: Dennoch: Der Herrscher im Kreml scheint sich in eine irrationale Parallelwelt begeben zu haben. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Wird die Ukraine sich ergeben, wenn die Opfer zu gross werden?

Mantovani: Die Regierung von Selenski wird sich vermutlich nicht sogleich ergeben. Käme es zu einem Regime-Wechsel, könnte dies jedoch rasch geschehen.

Stahel: Sobald der Widerstand zusammenbricht, wird die ukrainische Regierung kapitulieren, sich nach Polen absetzen und vielleicht von dort aus den Widerstand gegen Russland und die Marionettenregierung führen.

Ist der Krieg eigentlich schon fast vorbei? Stehen Russlands Truppen schon vor Kiew?

Stahel: Mit der Kontrolle von Kiew dürfte der eigentliche Krieg vorbei sein.

War zu erwarten, dass es so schnell ging und mit so wenig Verlusten auf beiden Seiten? Oder drohte es, ein tage- und wochenlanger Krieg mit vielen Opfern zu werden?

Stahel: Es dürfte keine wirklichen Vorbereitungen gegeben haben. Krieg führen heisst Krieg denken, planen und vorbereiten. Ist dies nicht der Fall, dann bricht der Widerstand sehr schnell zusammen. Zu den Vorbereitungen gehören die Einrichtung von Waffenlagern, der Bau von Stellungen für den Kampf, die Führung und so weiter. Die Ukrainer haben sich offenbar nie auf einen Krieg respektive auf Widerstand entscheidend vorbereitet. Dies trifft übrigens auch auf europäische Staaten zu. Die sind heute auf einen Krieg teilweise ungenügend vorbereitet.