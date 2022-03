Hilfsgüter aus der Schweiz – «Die ukrainische Botschaft ist sehr dankbar»

Eine Sammelaktion für Hilfsgüter in Frenkendorf BL bietet alle Mittel auf, um Kriegsopfern in der Ukraine zu helfen.

«Ich bin gerührt und überwältigt von der Hilfsbereitschaft», sagt Olesia Lloyd-Mayer. Sie koordiniert die Bemühungen von Schweizer Hilfswerken mit der ukrainischen Botschaft in Bern.

Am Donnerstag war Olesia Lloyd-Mayer vor Ort, um sich zu bedanken. Sie koordiniert die Bemühungen mit der ukrainischen Botschaft.

In Frenkendorf BL werden Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt.

Am Dienstag rief Samuel Eichenberger die Geschäftsführerin vom Swiss Mega Park, Alexandra Somlo, an, um einen kleinen Hilfskonvoi zu organisieren. Was daraus entstand, erstaunt beide. «Die Hilfsbereitschaft ist riesengross. Die Spenden hören nicht auf und wir haben sogar Helfer aus Zürich und St. Gallen», erzählt Eichenberger.