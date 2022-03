Aerorozvidka - Die ukrainische Drohneneinheit, die den russischen Einmarsch in Kiew verhinderte

Sie greift vor allem in der Nacht an.

«Wir schlagen nachts zu, wenn die Russen schlafen»

Aerorozvidka-Truppe finanziert sich durch Crowdfunding

«Diese eine kleine Einheit zerstörte in der Nacht zwei oder drei Fahrzeuge an der Spitze des Konvois, und danach sass er fest», erzählte Honchar stolz. Nach der Attacke brachen die Russen die Kolonne in kleinere Einheiten auf und versuchten, auf die ukrainische Hauptstadt vorzurücken. Doch Aerorozvidka griff das Nachschubdepot der russischen Truppen an. «Die erste Schwadron der russischen Streitkräfte sass ohne Wärme, ohne Öl, ohne Bomben und ohne Gas fest. Und all das geschah wegen der Arbeit von 30 Leuten», sagte Honchar.